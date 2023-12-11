Бывший муж Гоар Аветисян потребовал через суд признать его отцом их общего сына

Бывший муж блогера и визажиста Гоар Аветисян потребовал через суд вписать свое имя в свидетельство о рождении сына Гаспара. По словам Сергея Григоряна, он человек непубличный, поэтому не хочет раскрывать подробности семейной драмы.

«Причина в моих недальновидности и доверии, одним словом, ошибка молодости», — заявил Григорянц в беседе с порталом Super.ru.

Мужчина также отказался сообщить, позволяет ли звездный визажист ему видеться с ребенком.

При этом источник издания утверждает, что в момент рождения сына Гоар и Сергей не состояли в официальном браке.

В 2022 году Аветисян развелась с Григоряном после двух лет супружеской жизни. Блогерша пояснила, что причиной расставания стало отсутствие поддержки мужа после неудачной пластической операции, в результате которой у нее началось заражение крови.

Ранее мы писали, что Гоар Аветисян показала шрамы и растяжки, оставшиеся после пластической операции у хирурга Тимура Хайдарова. Она жаловалась в соцсетях на гниющие раны и некроз. Несмотря на то, что шрамы успели зажить, они остались заметны на теле.