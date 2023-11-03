Бывший муж Булановой поиздевался над ней после новости о беременности: никаких шансов

Бывший муж Татьяны Булановой пошутил над певицей. Владислав Радимов нашел способ, как уколоть экс-супругу. Об этом сообщает «Утро.ру».

Певица Татьяна Буланова обрела счастье в браке с молодым бизнесменом. При этом артистка не против снова забеременеть, а в интервью говорит, что скрывала бы округлившийся животик из-за суеверий. После рассуждений звезды в Сети появилось высказывание ее бывшего мужа.

Напомним, что Буланова была вместе с футболистом 11 лет. По слухам, супруги развелись из-за неверности, только непонятно, кто именно изменил. Многие думали, что бывшие остались в прошлом, но спортсмен решил пошутить по поводу певицы.

Радимов порассуждал об итогах матча Спартак-Краснодар в своих соцсетях.

«Ребята, эту игру вчера судил Евгений Буланов, неужели вы думали, что если матч обслуживает арбитр с такой фамилией у Спартака могут быть шансы?» – написал футболист.

Мужчина намекнул на фамилию бывшей жены. Сама Татьяна никак не отреагировала на колкий комментарий экс-супруга.

Ранее Татьяна Буланова назвала свой брак с Валерием Рудневым ненастоящим.