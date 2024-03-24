Бывшая жена покойного Константина Кольцова высказалась об Арине Соболенко, которая увела его из семьи

Бывшая жена покойного Константина Кольцова призналась, что не держит зла на Арину Соболенко, которая увела хоккеиста из семьи. Слова Юлии приводит издание «Царьград».

19 марта стало известно о гибели белорусского хоккеиста Константина Кольцова. Незадолго до смерти спортсмен расстался с Ариной Соболенко, что вызвало негодование у пользователей Сети. Некоторые подписчики отмечали, что девушка увела Кольцова из семьи и бросила, как только он ей надоел.

Сама Арина попросила фанатов не лезть в ее личную жизнь. Девушка не общается с журналистами и не дает никаких комментариев о произошедшем.

В свою очередь, экс-супруга Кольцова Юлия Михайлова поделилась своими предположениями по поводу гибели спортсмена. По ее словам, произошел несчастный случай, поскольку у Кольцова не было мыслей о смерти.

Также Юлия добавила, что не держит зла на Арину Соболенко, которая закрутила роман с ее бывшим мужем.

«Я очень любила Константина... Но Соболенко хорошо относилась к моим детям, поэтому к ней у меня нормальное отношение», – пояснила она.

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