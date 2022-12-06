Бывшая жена Моргенштерна* фотографируется голышом, чтобы вернуть мужа

Блогер Дилара Зинатуллина опубликовала в микроблоге откровенное фото, на котором предстала перед своими поклонниками полуобнажённой.

Изображение девушка словами подписывать не стала и решила ограничится всего несколькими эмодзи.

Фанаты отметили сногсшибательную внешность Дилары и завалили ее всевозможными комплиментами.

«Невероятно красивый купальник!» «Диларочка - ты самая красивая и обаятельная!», - писали восторженные фолловеры.

Среди комментаторов были и те, кто предположил наличие у девушки хитрого плана, по которому она с помощью голых фото привлекает внимание своего бывшего мужа, скандального репера Алишера Моргенштерна* (признан в РФ иностранным агентом).

Напомним, что в 2019 году подростки расставались, чтобы через год сойтись снова и жениться и вновь развестись.