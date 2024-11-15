Бывшая жена Григория Лепса показала редкое фото их дочери, которая старше невесты артиста
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Бывшая жена певца Григория Лепса Анна Шаплыкова отправилась в Лондон, где учится их старшая дочь Ева. Наследница артиста на четыре года старше его 18-летней невесты Авроры Кибы, которая в настоящее время также находится в британской столице.
Шаплыкова опубликовала в своем блоге редкое фото с дочерью Евой и рассказала о посещении Музея дизайна, где проходила выставка, посвященная созданию кукол «Барби».
На снимке бывшая жена Лепса запечатлена без макияжа рядом с дочерью, которая также предпочла отказаться от косметики.
Напомним, Шаплыкова в 2021 году развелась с Лепсом после 20 лет совместной жизни. У бывших супругов трое общих детей: 22-летняя Ева, 17-летняя Николь и 14-летний Иван.
18-летняя невеста Лепса Аврора Киба недавно переехала в Лондон, поскольку поступила в Колледж моды. При этом дочь артиста Ева также изучает в Лондоне дизайн.
Ранее 62-летний Григорий Лепс высказался о желании вновь стать отцом. По признанию артиста, в его планах еще как минимум трое детей.