Бывшая жена Григория Лепса показала редкое фото их дочери, которая старше невесты артиста

Бывшая жена певца Григория Лепса Анна Шаплыкова отправилась в Лондон, где учится их старшая дочь Ева. Наследница артиста на четыре года старше его 18-летней невесты Авроры Кибы, которая в настоящее время также находится в британской столице.

Шаплыкова опубликовала в своем блоге редкое фото с дочерью Евой и рассказала о посещении Музея дизайна, где проходила выставка, посвященная созданию кукол «Барби».

На снимке бывшая жена Лепса запечатлена без макияжа рядом с дочерью, которая также предпочла отказаться от косметики.