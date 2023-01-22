Бывшая жена Евгения Дятлова прервала молчание о разводе с актером

Мысль о том, что актер Евгений Дятлов и Юлия Джербинова разорвали брак, предположили внимательные поклонники.

Прежде всего, подписчики заметили, что Юлия в своем блоге изменила фамилию. Вместо двойной Джербинова-Дятлова, осталось просто Джербинова.

Кроме того, публика на протяжении нескольких месяцев замечает Евгения Дятлова в компании с блондинкой Дарьей. Девушка недавно проговорилась, что Дятлов не женат, но она является лишь его директором.

Сами же Джербинова и Дятлов комментарии не давали. Однако Юлия нарушила молчание, поговорив с журналистом. На вопрос о муже девушка ответила, что ни с какой стороны не желает это обсуждать. За подробностями она направила к Дятлову, пожелав удачи и распрощавшись.