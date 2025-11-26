Бывшая жена Александра Цекало требует с шоумена через суд более 80 млн рублей

Бывшая жена Александра Цекало требует взыскать с продюсера 84 миллиона рублей в качестве алиментов на детей. Виктория Галушка, которая также является сестрой Веры Брежневой, обратилась в Лефортовский районный суд.

«В поданном иске истец просит суд взыскать с ответчика задолженность по уплате алиментов на содержание детей в сумме 52 700 000 рублей, а также задолженность по брачному договору в размере 31 000 000 рублей», — говорится в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Заседание суда назначено на 26 декабря 2025 года.

Напомним, Цекало и Галушка состояли в браке с 2008 по 2018 год. После развода шоумен оставил детям особняк на Рублёвке, который бывшая жена продала. Согласно ранее достигнутой договорённости, Цекало должен был выплачивать около 1,7 миллиона рублей ежемесячно на содержание их двоих детей — 17-летней дочери Александры и 13-летнего сына Михаила. Уже несколько лет Цекало проживает в США, он женат на художнице Дарине Эрвин.

Ранее Цекало возмутило решение Галушки взыскать с него через суд алименты. Он заявил, что его экс-избранница является гражданкой Украины, которая вместе с сыном и дочерью сбежала из России в 2022 году и вернулась в Москву только ради денег.

Сообщалось также, что 25 ноября Цекало перечислил 21 млн рублей по алиментам бывшей жене Виктории Галушке.