Бывшая подруга поддержала жесткие высказывания Марии Захаровой о Ксении Собчак

Телеведущая Тина Канделаки продублировала в Telegram высказывание официального представителя МИД России Марии Захаровой по ситуации вокруг журналистки Ксении Собчак.

Дипломат написала о лицемерии звезды, которая «полгода высмеивала тех, кто задавал вопрос: есть ли паспорт или вид на жительство другой страны». Захарова отмечает, что за нее ответили власти Литвы, которые подтвердили наличие у журналистки гражданства Израиля.

«Честно говоря, даже представить не могла, что разоблачителька и борциня с лицемерием настолько лицемерна», - написала Захарова.

Она предположила, что люди, продвигающие через ресурсы Собчак заказные материалы, «покрылись испариной».

«Это уже не чёрный пиар или шантаж. Тут посерьёзнее «делишки», - заключила представитель МИД.

Ранее в доме Собчак прошли обыски. Сообщалось, что она покинула территорию России – через Белоруссию журналистка въехала в Литву. По некоторой информации, ее собирались задержать в аэропорту «Внуково» - у правоохранителей было на руках постановление следователя.

Бегству Собчак предшествовало задержание ее коммерческого директора Кирилла Суханова. Он проходит по уголовному делу о вымогательстве. Появились слухи, что в деле фигурирует второй муж Канделаки Василий Бровко.

ФОТО: Kashaev Pavel/East News