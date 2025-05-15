Бывшая невестка 89-летнего актера Василия Ливанова рассказала о его здоровье. Об этом сообщает «Абзац».

Месяц назад журналисты сообщали, что актер Василий Ливанов перенес операцию — ему удаляли тромбы в артериях верхней конечности. Ранее СМИ также писали, что актер сильно похудел после комы и лечения опухоли.

Бывшая невестка Ливанова заявила, что никаких госпитализаций в последнее время у актера не было.

«Он сейчас себя чувствует очень хорошо. Василий Борисович больше сидит дома, не выходит на улицу. Ему выписали какое-то лечение, но подробностей я не знаю», — рассказала она.

Екатерина Ливанова добавила, что недавно актер отказался от предложенной работы из-за состояния здоровья.

«Представьте, ему почти 90 лет, конечно, ни о каком идеальном здоровье речь идти не может. Но он держится. Недавно друг ему предложил снять документальный фильм, приуроченный к будущему юбилею, но Василий Борисович только отмахнулся», — поделилась она.

Ранее мы писали о том, что звезда «Реальных пацанов» Владимир Селиванов рассказал о семейных трудностях.