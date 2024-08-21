«Было страшно»: Катя Лель спасла в самолете девушку со смертельно опасным давлением 40 на 60

Певица Катя Лель рассказала, что помогла девушке в самолете, которая стала терять сознание. Врача на борту не оказалось.

Подробностями артистка поделилась в личном блоге.

Лель летела в Испанию через Турцию. С ней на борту находился певец Алексей Воробьев.

«Два часа полета проходит, и вдруг кипиш. Вижу, стюардессы начинают бегать, переживать. Спрашивают, есть ли врач. Врача не оказалось. Девушке по имени Алина стало плохо, она стала терять сознание, у нее упало давление 40 на 60. Это давление, когда человек не может жить. Она была цвета белого как смерть. Я встаю иду в конец самолета и говорю: «Давайте попробую помочь». Было страшно», - рассказала певица.

Она подошла к девушке и представилась. Артистка произнесла: «Меня зовут Катя Лель. Давайте я помогу. Я могу помогать людям. Я сейчас вас наполю энергией, и вам через 5 минут станет хорошо», - поделилась Лель.

Она вспоминает, что девушка находилась в сознании, но ее тело было «нечеловеческого цвета». В итоге все закончилось благополучно.

«Я счастлива. Жизнь наша очень хрупкая и как важно оставаться неравнодушным и отзывчивым человеком…», - написала Лель.

Ранее исполнительница заявила о решении записать мантры на галактическом языке.