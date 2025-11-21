«Было сложно выходить к людям»: певец Zvonkiy заявил, что публичность далась ему нелегко

Популярный хитмейкер Звонкий (Zvonkiy) стал звездным гостем вечернего шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио». В эфире артист устроил живой концерт, представил новый трек «Обычный человек» и признался, что сцена помогла ему справиться с комплексами.

Свое выступление Звонкий начал с премьеры. Песня «Обычный человек» — свежая работа музыканта, на которую уже снят клип в жанре роуд-муви. По словам артиста, съемки длились более двадцати часов и напоминали настоящее кинопроизводство, не обошлось и без курьезов с участием четвероногих актеров.

«У нас в кадре была собака, которая просто пыталась сбежать, потому что не видела хозяйку. В итоге она действительно куда-то убежала, мы ее потеряли! Но потом нашли, посадили в машину, приласкали, и она осталась довольна», — рассказал Zvonkiy ведущим шоу Брагину, Гордеевой и Захару.

Несмотря на многолетний опыт, Zvonkiy признался, что публичность давалась ему нелегко.

«На самом деле, я был интровертом. Я не любил публичные истории, мне было сложно выходить к людям, преодолевать этот комплекс. Приходилось буквально выбираться из своей "скорлупы", чтобы наладить коннект со зрителем, смотреть им в глаза. Но сейчас я скучаю, когда долго не выступаю. Теперь я уже не интроверт», — поделился музыкант.

Ведущие «Авторадио» отметили, что, согласно интернет-источникам, музыкальный стаж артиста выглядит внушительно.

«Википедия меня уже в ветераны записала! — рассмеялся Zvonkiy. — Если считать с группы "Голоса", то лет 7-8 прошло, а если брать весь музыкальный опыт — больше двадцати. Можно уже делать тур "20 лет на сцене"!».

Артист также рассказал, что преданные поклонники часто устраивают на концертах флешмобы с фонариками и шарами, а иногда буквально спасают ситуацию: «Плакаты с текстом песен — это база. Я же забываю слова! И читаю по их плакатам, это такой наш негласный фанатский суфлер».

В финале эфира Zvonkiy поделился планами на остаток года: сейчас идут переговоры о дуэте, но если лейблам не удастся договориться, то до Нового года выйдет еще одна сольная песня.