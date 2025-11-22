«Было осложнение»: сын Евгения Плющенко рассказал о последствиях выступления с температурой 39

Сын олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, выступавший на дне рождения отца с высокой температурой, рассказал об осложнениях. По словам 12-летнего Александра, сейчас он уже идет на поправку.

«Было осложнение на уши - у меня был отит. Но сейчас я иду на поправку! И уже в понедельник выхожу на лед», - написал Александр личном блоге.

Он подчеркнул, что в общей сложности проболел три недели. Гном Гномыч также опубликовал короткий видеоролик, на кадрах которого продемонстрировал несколько трюков с футбольным мячом.

Напомним, ледовое шоу Евгения Плющенко «Спящая красавица» в Санкт-Петербурге состоялось 3 ноября. Спортсмену в этот день исполнилось 43 года. Его 12-летний сын Саша исполнял роль принца. После представления наследнику спортсмена пришлось вызывать скорую помощь.

Ранее продюсер Яна Рудковская опровергла информацию о госпитализации ее сына Александра после выступления с температурой 39 в праздничном ледовом шоу отца. В качестве доказательства Яна записала видеоролик с Гном Гномычем, в котором мальчик сообщил, что с ним все хорошо, и выйти на лед он решил сам.