Федор Бондарчук впервые после развода высказался о Паулине Андреевой

Федор Бондарчук вступился за Паулину Андрееву.

Режиссер высказался в защиту своей экс-супруги, ставшей объектом критики со стороны недоброжелателей. Его особенно задели обвинения в адрес Паулины касающиеся ее работы сценаристом.

Весной Паулина Андреева сообщала о расставании с Бондарчуком, однако паре удалось преодолеть кризис и сохранить семью. Одним из объединяющих проектов стал сериал «Псих», над которым супруги работали вместе: Федор выступил режиссером, а Паулина — автором сценария.

По словам Бондарчука, изначально он даже не знал, кто стоит за текстом проекта — сценарий поступил к нему анонимно. Период работы над сериалом он называет особенным: Андреева писала серии одну за другой и лично зачитывала их мужу.

После выхода проекта в Сети появились утверждения, что сценарий якобы был создан не самой Паулиной, а с помощью сторонних авторов. Эти заявления глубоко возмутили Бондарчука. Он подчеркнул в шоу «Актерская студия», что текст полностью принадлежит Андреевой — от первой до последней строчки.

«Там каждая буква и каждая запятая написана только одним автором. Это текст Паулины Андреевой. Мне было жутко обидно читать, что это не ее текст, что ей помогали. Это вранье полное. Представляю, как ей было обидно это читать», — заявил режиссер.

Режиссер признался, что ему было неприятно читать подобные обвинения и он хорошо понимает, насколько болезненно это могло восприниматься самой Паулиной.

