«Было не очень»: Яна Чурикова оценила выступление Ани Мун

Ведущая программы «Голос» Яна Чурикова призналась, что в 2017 году не следила за выступлениями участников проекта Виктора Дробыша «Новая фабрика звезд». В те годы Чурикова работала менеджером на канале MTV и у нее были другие заботы. Яна успела увидеть лишь сольную программу Ани Мун, о которой высказалась предельно кратко «Было не очень».

Портал FBM.ru приводит любопытный эпизод: оказалось, что дочка экс-солиста группы «Форум» Виктора Салтыкова и Ирины Метлиной не знакома с творчеством «Иванушки International».

«Аня, «Иванушки International» – это легенды, как The Rolling Stones», – удивилась Чурикова.

На что победительница «Новой фабрики звезд» Гузель Хасанова резонно заметила:

«Аня только что приехала из Лондона, она выросла там, в другом мире, и российская поп-индустрия ей далека. Она слушала другую музыку».

Напомним, 27-летняя певица Ани Мун несколько лет жила то в Великобритании, то в Калифорнии. В Лос-Анджелесе она даже успела выйти замуж и развестись.