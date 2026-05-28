«Было бы здорово вернуться в тот вес»: актриса Ольга Дибцева рассказала, как муж подтолкнул её похудеть на 37 килограммов

Об этом артистка рассказала в беседе с Леди Mail.

Дибцева стала известна благодаря ролям в фильмах «Бой с тенью» и «Холоп», а также участию в пятом сезоне сериала «Беспринципные» на Кинопоиске. После рождения первого ребёнка актриса набрала вес, но позже сбросила 37 килограммов. Толчком к преображению стал её будущий муж Евгений Евпак. Бизнесмен впервые увидел Ольгу в фильме «Бой с тенью», где она снималась худой. После нескольких свиданий он решился на откровенный разговор.

«Уже спустя пару свиданий Женя признался, что впервые увидел меня в фильме "Бой с тенью" (в котором я снималась худой) и что было бы здорово мне вернуться в тот вес», — поделилась Дибцева. Актриса отметила, что супруг всячески поддерживал её на пути к идеальной форме. Евгений убеждал жену, что она худеет для себя, а не для него.

Напомним, экстремальное похудение Дибцевой вызвало бурную реакцию в соцсетях. Актриса даже пожаловалась на угрозы от фанатов: «Они мне угрожают». Повышенное внимание к её персоне связано с громким разводом и быстрым новым замужеством в 2024 году.

Сейчас артистка продолжает активно сниматься. В интервью она призналась, что не планирует надолго уходить в декрет: «Слишком уж я люблю свою работу, чтобы надолго с ней расставаться».