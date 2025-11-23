«Были слишком тесные объятия»: Дана Борисова пожалела, что допустила Диброва к 18-летней дочери

Дана Борисова прокомментировала скандальное видео, на котором запечатлен Дмитрий Дибров с расстегнутыми штанами. Телеведущая пришла в ужас от того, что допустила коллегу к своей 18-летней дочери Полине.

При этом Борисова после просмотра ролика заверила, что на видео действительно запечатлен сам 66-летний Дибров.

«Я разглядывала это видео несколько раз. Это человек, не просто похожий на Диброва, это он самый. Выходит из машины, из-под сумки действительно видно его причиндалы. Еще и девка какая-то сзади, прости меня, Господи», — посетовала Дана в шоу «Ты не поверишь!» на НТВ.

Она также призналась, что раньше слышала истории о посещении телеведущим развратных и непристойных мероприятий, однако не придавала этому значения.

«Я слышала, что это какая-то загородная резиденция, где абонементы стоят бешеные деньги. Если честно, меня приглашали тоже принять участие в таких оргиях... За полмиллиона нужно было выехать, все услуги предоставить», — заявила Дана.

По словам Борисовой, она пребывает в шоке и переживает за дочь Полину, так как Дибров появился на праздновании ее 18-летия. После этого девушка внезапно начала встречаться с его продюсером.

«Меня там не было, но по видео я все-таки обратила внимание, что какие-то были слишком тесные объятия, у меня мурашки по коже. Как я могла допустить человека к своей 18-летней дочери? Мы дружили, но сейчас, честно говоря, мне не хочется с ним общаться», — заключила Дана.

Напомним, этой осенью Дмитрий Дибров официально развелся с женой Полиной после 16 лет брака. По слухам, причиной разрыва стала измена модели с женатым другом семьи Романом Товстиком.

Ранее Дмитрий Дибров заявил, что его застали врасплох на видео с расстегнутой ширинкой.