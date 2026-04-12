«Были конфликты, мы даже не здоровались»: Кожевникова вспомнила о напряженных отношениях с Кещяном на съемках «Универа»

Кожевникова стала известна благодаря роли Аллочки Гришко в сериале «Универ», который вышел в эфир в 2008 году. После ухода из проекта актриса занялась политической карьерой, став депутатом Госдумы, а затем полностью сосредоточилась на семье — сейчас она воспитывает четверых сыновей.

История с внебрачным сыном Кещяна вновь попала в центр внимания СМИ. Мать 14-летнего ребенка актера требует от звездного отца ответственности, что вызвало новую волну публичного скандала. Кожевникова призналась, что впервые услышала об этой истории из новостей.

«Были конфликты, мы даже не здоровались», — поделилась актриса воспоминаниями о съемках с Кещяном.

Артистка не стала вдаваться в подробности разногласий с коллегой, но подчеркнула, что их общение на площадке было исключительно профессиональным. Несмотря на напряженные отношения, оба актера продолжали работать над проектом.

Напомним, в апреле на ТНТ стартует новый сезон культового сериала — «Универ. 15 лет спустя». Кожевникова вернулась к роли Аллочки после долгого перерыва. В интервью «Газете.Ru» она объяснила, что на протяжении 15 лет не было ни дня, чтобы фанаты не спрашивали: «Когда Аллочка вернется в «Универ»?» Актрисе стало интересно, как изменилась героиня за эти годы.

К слову, в жизни Мария всегда придерживалась убеждения, что «в одну воду дважды не входят», но для возвращения к культовой роли сделала исключение. Сейчас звезда активно готовится к съемкам и призналась в интервью Lady.mail.ru: «Я делаю все возможное для того, чтобы вернуться к своим 53 кг».

Кожевникова назвала материнство своим главным предназначением и заявила, что для нее самое важное — это дети.