«Были друзьями»: Ольга Серябкина призналась, что не хотела отношений с нынешним мужем

Ольга Серябкина призналась, что до свадьбы долгие годы дружила со своим нынешним мужем Георгием Начкебия.

Звезда откровенно рассказала о начале их отношений в шоу «Натальная карта», где поделилась, что между ними изначально не было никакой романтики.

«Мне всегда было здорово с ним общаться, но мы были настолько друзьями, что вообще не понимали, что через какое-то время мы будем мужем и женой. Мы были реальными друзьяшками!», — рассказала певица.

По словам артистки, их дружба длилась больше десяти лет. За это время они часто проводили время вместе, поддерживали друг друга и делились личными переживаниями, но даже не задумывались о возможности романа. Все случилось неожиданно.

Напомним, что в 2020 году пара сыграла свадьбу, а уже через год у супругов родился сын.

Ранее мы писали о том, что Ольга Серябкина рассказала о разрыве отношений с Еленой Темниковой и Максимом Фадеевым.