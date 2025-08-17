«Была вероятность, что я не вернусь оттуда»: звезда «Квартета И» Александр Демидов не был на похоронах отца

Звезда комического театра «Квартет И» Александр Демидов до сих пор не может оправиться после смерти отца. В интервью на YouTube-канале «Макарена» актер признался, что уход отца стал для него таким ударом, что он даже не смог найти в себе силы приехать на похороны.

Трагедия произошла несколько лет назад в новогодние праздники. Вспоминая о случившемся, Александр Демидов признается: он даже не успел созвониться с отцом.

«Даже с Новым годом я его не поздравил, потому что сложно звонить в новогоднюю ночь. Мы подумали, что мы позвоним 1-го. Но, собственно, уже 3 января его не стало», — поделился артист.

Уход родного человека стал для Александра Демидова настоящим ударом. Он даже не смог появиться на похоронах — боялся, что просто «не вернется оттуда».

«Мы долго обсуждали с сестрами и женой, стоит меня туда пускать или нет. Потому что была вероятность, что я не то чтобы не вернусь оттуда, а вернусь в плохом физическом состоянии, после серьезного запоя», — признался звезда «Квартета И».

Актер спокойно относится к осуждениям и объясняет: он хотел запомнить отца живым: «Это было для меня ударом, но я просто уплыл от этой смерти. Чтобы не видеть, чтобы он остался живым для меня». Незадолго до Нового года Александр Демидлв успел пообщаться с родителем — их разговор был позитивным и легким, но уже тогда Сергей Демидов признавался, что у него «болит душа».

По словам знаменитости, боль от утраты не утихает с годами, но он старается держаться благодаря теплым воспоминаниям о близком человеке.

«Неумолкаемая такая рана… Боль, которая никогда не заживет. Но я про это говорю не с какой-то трагедией. Я уже и поплакать могу, и не стесняюсь своих слез дома. А вспоминать о нем мне даже приятно и интересно. Как он мной гордился, сколько сделал для меня», — заявил Александр Демидов.

