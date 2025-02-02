«Была в роли спасительницы»: Маргарита Суханкина призналась, почему мучалась во втором браке

Маргарита Суханкина рассказала про страдания во время второго брака.

Певица вспомнила об отношениях со вторым супругом. Александр был музыкантом Большого театра и жаловался на проблемы с алкоголем. Однако на тот момент Маргариту это не смущало, так как она надеялась помочь супругу излечиться.

Маргарита вспомнила о первой встрече со вторым мужем, с которым познакомилась благодаря подруге. По словам Суханкиной, она влюбилась в его авторскую музыку, из-за чего начала делать первые шаги, чтобы ему понравиться.

«Человек был одинокий. Я увидела, что передо мной абсолютно талантливый человек, который в быту не поддерживается никем, хотя прям под ним в квартире жили его родители. Он был как-то заброшен, и я решила, что могу и должна ему помочь», — разоткровенничалась Суханкина в беседе с Борисом Корчевниковым в шоу «Судьба человека».

После того, как у Маргариты и Александра завязались отношения, артистка выяснила, что мужчина и злоупотребляет алкоголем. Тогда близкие родственники Суханкиной призвали ее быть аккуратной и лучше не вступать в брак с таким мужчиной.

«Я решила, что я сейчас вот выведу его из этого состояния, буду в роли такой спасительницы. Хотя папа мой сказал, что даже не вздумай в это ввязываться: "Ты ничего не сделаешь. Он должен захотеть это сам. Либо он сам пьет, либо сам не пьет"», — вспомнила артистка.

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