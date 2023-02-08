Была ампутация или нет: в Сети появились данные об истории болезни Костомарова

Недавно в Сети появились тревожные новости о состоянии Романа Костомарова. Поговаривают, мужчине была проведена операция по ампутации. Правда, в СМИ информация разнится: одно издание пишет, что ампутировали только одну стопу, другое — обе. На связь с Telegram-каналом «Shot» вышел инсайдер и внес ясность в сложившуюся ситуацию.

Оказывается, из-за утечек в СМИ для Олимпийского чемпиона завели конфиденциальную электронную карту. Теперь к ней получить доступ могут даже не все врачи. Источник информации предположил, что именно с этим фактом связана путаница c операцией фигуриста.

«Наш источник предположил, что такая путаница у журналистов вышла как раз из-за новаций в системе безопасности. Официальных заявлений о проведенных операциях пока не было», — сообщает «Shot».

Ранее супруга Романа Костомарова впервые за месяц вышла на связь и рассказала о состоянии спортсмена. Подробности читайте в этой статье.