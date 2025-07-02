Была администратором в гостинице: Виктор Салтыков рассказал о закулисье работы с Татьяной Овсиенко

Певец Виктор Салтыков рассказал о закулисье работы с Татьяной Овсиенко. 67-летний исполнитель вспомнил, что она работала администратором в гостинице и не думала становиться артисткой. При этом музыкант заявил, что с его «легкой руки» появилось много певиц.

На высказывания Салтыкова обратил внимание сайт StarHit.

Певец стал участником звездной команды шоу «Поймай меня, если сможешь». Ведущий Владимир Маркони спросил у Салтыкова о дуэте с Овсиенко и поинтересовался, каково это петь вместе?

Артист выразил симпатию исполнительнице и отметил, что сложностей не было: на студии Виктора Дробыша их записывали по отдельности, коллеги не пересекались.

«Танюша, я знаю ее еще с того возраста, можно сказать, когда она еще работала администратором в гостинице. Она не думала, что она будет петь, понимаете. То есть она потом так старалась, и, если честно, я о себе так громко не хочу говорить, с моей легкой руки очень много певиц появилось на этом белом свете», — высказался Салтыков.

Ранее он признавался, что более 10 лет не общается с дочерью от бывшей жены. Певец пытается звонить наследнице, но не исключает, что та его заблокировала.