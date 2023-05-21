«Был здоровым мужиком»: новые подробности загадочной смерти супруга Дианы Гурцкой

Лучший российский стилист, единственный в стране обладатель международного приза «Золотые ножницы» Джордж Ровалс до сих пор в шоке от загадочной смерти Петра Кучеренко. Ровалс был другом семьи высокопоставленного чиновника и народной артистки РФ Дианы Гурцкой.

Экспресс газета приводит слова соболезнования звездного стилиста, сказанные во время интервью корреспонденту mk.ru:

«Он очень любил шутки, никогда не унывал. Когда мы встречались, он всегда юморил. Случилась большая трагедия. А каково сейчас Диане — словами не передать. У них такая была семья замечательная. Петр был глазом Дианы, он был ее зрением, понимаете? Страшный удар!»

Напомним, глава аппарата комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Петр Кучеренко возвращался 20 мая из командировки на Кубу.

В самолете ему стало плохо, борт совершил вынужденную посадку в аэропорту Минеральных Вод. Несмотря на все усилия медиков, 46-летний чиновник скончался. Предположительная причина смерти – острая сердечна недостаточность.