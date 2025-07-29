Был на волосок от смерти, потерял жену: актер Всеволод Шиловский пожаловался на плохое самочувствие

Народный артист РСФСР Всеволод Шиловский пожаловался на резкое ухудшение самочувствия. В разговоре с «Абзацем» актер сообщил, что уже более двух месяцев мучается из-за болезни, и ему «ничего не помогает».

«Я очень плохо себя чувствую. Много месяцев нахожусь в тяжелом состоянии — и ничего не помогает», — заявил Всеволод Шиловский.

25 июля СМИ сообщали, что 87-летний режиссер попал в больницу. Тогда Всеволод Шиловский предпочел не распространяться о причинах госпитализации. По всей вероятности, здоровье артиста подорвала личная трагедия — в начале этого года он потерял третью жену Наталью Цехановскую, с которой прожил 45 лет. Актер признавался, что тяжело переживал утрату и сильно нервничал.

Известно, что сценарист уже долгое время борется с желтухой. Всеволод Шиловский с самого рождения был на волосок от смерти — у него обнаружили порок сердца и туберкулез. Тогда будущего артиста еле выходили, но во время Великой Отечественной войны он снова чуть не погиб, упав в люк на барже, но его успели спасти. В 1990-е автомобиль режиссера обстреляли, приняв за машину бандита, но трагедии удалось избежать — никто из пассажиров не пострадал.

Ранее Всеволод Шиловский откровенно рассказал о болезни: «Тяжело».