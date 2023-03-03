Был крайне жестоким: муж Ирины Муравьевой всё делал для того, чтобы она играла по минимуму

Муж актрисы Ирины Муравьевой Леонид Эйдлин делал все, чтобы у нее было меньше ролей и популярности. Он держал супругу в ежовых рукавицах, запрещая выступления на телевидении и встречи с журналистами.

Об этом сообщил друг семьи поэт Юрий Энтин. По его словам, Эйдлин «ревновал» Муравьеву к ее успеху и «все делал для того, чтобы она играла по минимуму».

Актрисе запрещалось ездить на фестивали и творческие встречи. «Он был деспотом», - утверждает поэт.

Муравьева так любила мужа, что во всем слушалась. Супруг уверял ее, что встречи и выступления только навредят. Он убеждал, что Муравьева «не сильно умная».

При этом актриса «любила хулиганить, разыгрывать людей, дурачиться». «А Леня в этом смысле держал ее в ежовых рукавицах», - заключил Энтин и пожалел, что «она так долго молчала».

Ранее Муравьева рассказывала о попытках бросить театр.