Был крайне жестоким: муж Ирины Муравьевой всё делал для того, чтобы она играла по минимуму
Друг 74-летней актрисы Ирины Муравьевой рассказал о ее муже-деспоте.
Фото: Tsvetkova Ekaterina / East News
Муж актрисы Ирины Муравьевой Леонид Эйдлин делал все, чтобы у нее было меньше ролей и популярности. Он держал супругу в ежовых рукавицах, запрещая выступления на телевидении и встречи с журналистами.
Об этом сообщил друг семьи поэт Юрий Энтин. По его словам, Эйдлин «ревновал» Муравьеву к ее успеху и «все делал для того, чтобы она играла по минимуму».
Актрисе запрещалось ездить на фестивали и творческие встречи. «Он был деспотом», - утверждает поэт.
Муравьева так любила мужа, что во всем слушалась. Супруг уверял ее, что встречи и выступления только навредят. Он убеждал, что Муравьева «не сильно умная».
При этом актриса «любила хулиганить, разыгрывать людей, дурачиться». «А Леня в этом смысле держал ее в ежовых рукавицах», - заключил Энтин и пожалел, что «она так долго молчала».
Ранее Муравьева рассказывала о попытках бросить театр.