Бузова покупает второй дом в Турции

Младшая сестра Ольги Бузовой, бизнесвуман и блогер Анна рассказала о планах на покупку нового объекта жилой недвижимости в Стамбуле.

При этом, по словам тридцатичетырехлетней предпринимательницы, переезд на «постоянку» в турецкую столицу никто из звездной семьи не рассматривает. Инициатор сделки – спутник Анны, бизнесмен Константин Штрыкин, которого часто считают её тайным благодетелем.

Любопытно, что несмотря на долгую совместную жизнь, Константин и Анна де-юре в браке не состоят.

– Волноваться не стоит: переезд мы не рассматриваем, Россию любим и никуда бежать не собираемся, – откровенничает Бузова в личном микроблоге, – я просто учусь мыслить как инвестор.

Один объект у нас уже есть, сейчас вот присматриваю второй.