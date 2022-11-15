Бутусов уезжает из России навсегда

Автор более 40 театральных постановок в ведущих драматических театрах Санкт-Петербурга и Москвы отказался от дальнейшего сотрудничества с театром им. Вахтангова и остался во Франции.

Режиссер Юрий Бутусов – автор нескольких престижных премий. Свою первую «Золотую маску» он получил еще в 1996 году за дипломную работу по Сэмюэлу Беккету «В ожидании Годо» с Константином Хабенским, Михаилом Пореченковым и Михаилом Трухиным.

Затем была работа в Москве, бок о бок с Константином Райкиным, в золотую пору «Сатирикона».

Там режиссер заработал вторую «Золотую маску» - за чеховскую «Чайку».

С 2011 года Юрий Бутусов был главным режиссером, а затем и художественным руководителем своего родного театра им. Ленсовета, однако в марте 2018 уволился под нажимом Комитета по культуре Санкт-Петербурга.

Последние четыре года маэстро сотрудничал с московским театром им. Вахтангова, где успешно поставил булгаковский «Бег», шекспировский «Король Лир» и «Пер Гюнт» по пьесе Ибсена.

В это же время Бутусов много работает в Польше, Норвегии, Дании, Корее и Болгарии.

Теперь на очереди – Франция. Судя по всему, надолго.