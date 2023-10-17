Буланова подтвердила, что работала библиотекарем и запела «благодаря» Шатунову

Певица Татьяна Буланова выступила на концерте, посвященном артисту Юрию Шатунову, несмотря на проклятья продюсера Андрея Разина. На мероприятии выяснилось, что исполнитель много лет назад круто изменил судьбу Булановой.

Подробности приводит сайт mk.ru.

Ведущий мероприятия Андрей Малахов удивил публику признанием, что Шатунов повлиял на судьбу артистки. Выяснилось, что во времена популярности группы «Ласковый май» Буланова работала библиотекарем. Однако услышав песни исполнителя, она и сама решила запеть.

Буланова не отрицала этот факт. Она сообщила: «Да, это правда».

На концерте Буланова исполнила песню кумира «Звездная ночь». Артистка появилась в обтягивающем платье. Она выразила уверенность, что Шатунов все видит и слышит, а также будет счастлив от того, что в его честь организовали этот концерт.

Ранее Буланова прокомментировала слова Разина о том, что все выступившие на концерте артисты заболеют или умрут. Он обещал молиться об этом. Буланова выразила недоумение, почему продюсер так себя ведет. Она считает, что организаторам следовало усилить меры безопасности после угроз Разина.