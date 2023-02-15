«Буквально заполнена любовью»: Юлия Ковальчук рассказала о своем любимом брюнете

Слухи о размолвке Юлии Ковальчук с её звёздным супругом Алексеем Чумаковым в свое время стремительно распространялись в Сети.

Рассказывала о постоянных размолвках тогда сама «блестящая». В частности, певица обмолвилась о некоем «курьезном случае», в результате которого супруги даже хотели подать на развод.

Подробности истории от прессы тщательно скрываются, однако злые языки предполагают, что всему виной было поведение Чумакова.

И всё-таки, несмотря на все трудности семейной жизни, пара смогла сохранить брак, длящийся, к слову, без малого уже 10 лет.

Хейтеры и злопыхатели до сих пор не могут поверить в счастье и изо всех сил стараются найти в их отношениях разлад, в то время как у влюблённых дела идут более чем хорошо.

«Лента моего Instagram* (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) буквально заполнена любовью», - поделилась в соц. сетях своей нежностью Юлия.