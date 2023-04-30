Буйнов отказался от операции на глаза ради женщин

Александр Буйнов с юности страдал слабым зрением. Ещё в школе артисту прописали очки, но надевать их он не стал, боясь насмешек одноклассников. Сейчас у певца зрение минус пять с половиной, очки стали частью его образа, но применять медицинское вмешательство Буйнов отказывается. Оказалось, что это из-за поцелуев.

Буйнов признался, что в школе очки для него были словно приговором. Он надевал их только для мамы дома, а в школе еле видел за партой.

«В то время очки были не в моде», — пояснил Александр.

Артист отметил, что в 7 класса его успеваемость упала до троек, передает PROZVEZD.

«Повезло, что в тот момент влюбился в математичку и поэтому сдал математику на 5», — засмеялся артист.

Буйнов считал, что на очкарика не посмотрит ни одна девочка. Повзрослев, Александр понял, что очки — это его визитная карточка. Теперь даже в солнцезащитных очках есть специальные диоптрии.

«Мы создавали группы при учебных заведениях. С Градским сделали «Скоморохов». И я сразу понял, что девчонкам нравлюсь и в очках», — рассказал артист.

Врачи предлагали Буйнову исправить зрение с помощью медицинских технологий.

«Когда был жив наш знаменитый врач Федоров, мне сделали коррекцию: заштопали глазное дно», – пояснил певец.

Однако Буйнов понял, что не хочет ничего исправлять. Дело в том, что при близорукости он хорошо видит вблизи. Значит, это дает право клево целоваться — ты видишь все детали.