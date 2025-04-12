«Буду хранить как награду»: Ярослав Сумишевский рассказал о талисмане, подаренном Киркоровым

Ярослав Сумишевский рассказал об амулете, подаренном Киркоровым. Об этом сообщает NEWS.ru.

Певец Ярослав Сумишевский во время участия в шоу «Маска» получил от члена жюри Филиппа Киркорова в подарок амулет. Несмотря на подарок, ему не удалось дойти до победы. Как рассказал сам шансонье, ценный презент он до сих пор хранит среди своих наград.

«Я сам напросился, потому что в определенный момент в первом выпуске мне пришла идея и я сказал: „Филипп, может быть вы мне что-то подарите, чтобы это был амулет, который меня бы защищал?“ Этот амулет остался у меня. Золотая рыбка, как будто с бриллиантами. Я буду его хранить как награду», — рассказал он.

Напомним, Ярослав Сумишевский скрывался под маской окуня в одноименном шоу.

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