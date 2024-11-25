«Будто для меня написана»: Савичева объяснила, почему перепела песню Шатунова

Певица Юлия Савичева стала гостьей шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио» и рассказала, почему исполнила песню Юрия Шатунова.

Артистка призналась, что никогда не была поклонницей солиста группы «Ласковый май» и только год назад узнала о песне «Я перессорился с дождем». Она провела в эфире радио live-премьеру трибьюта популярного в 90-х исполнителя и вспомнила, как пересекалась с Шатуновым за кулисами.

«Он всегда был приятным и достаточно скромным, но мне трудно было представить какую-нибудь его песню в моем исполнении. Но удивительным образом все сложилось так, как будто это моя песня и изначально была для меня написана», – рассказала Юлия.

Звезда порадует поклонников и другими сюрпризами. Скоро у нее состоится дуэт с группой TRITIA и выйдет второй трек с Григорием Лепсом.

«Я вообще в восторге, потому что он сам мне предложил еще раз спеть вместе. Из нескольких предложенных песен мы выбрали наиболее лиричную композицию, но в то же время она, как всегда, эмоциональная, с напором, с надрывом», – поделилась Савичева в эфире «Авторадио».

Певица отметила, что участвует в новом телепроекте, занимается новым альбомом и готовит премьеру клипа на песню «Надо быть сильной». В видео она хочет показать девушек с разными судьбами.