«Будь я мужиком, она была бы рядом»: известная певица оставила страстное послание Аллегровой

20 января свой день рождения отмечает Ирина Аллегрова. Певицу по праву считают Императрицей отечественной эстрады, поскольку уже долгое время она радует публику своими выступлениями. Поздравить 71-летнюю артистку поспешили все звездные коллеги. Не стала исключением и Надежда Бабкина, которая обратилась к Ирине Александровне самым оригинальным способом.

В своем Telegram-канале певица оставила страстное послание Аллегровой. Так, Бабкина считает, что именинница — шикарная и чувственная женщина. Вот почему она сделала смелое заявление: «Будь я мужиком, положила бы все силы, чтобы оказаться с нею рядом. Пусть даже ненадолго».

Сама же Ирина Александровна пока никак не отреагировала на обращение Бабкиной.

Редакция «Passion.ru» присоединяется ко всем поздравлениям и желает Ирине Аллегровой долгих лет жизни!

Ранее Дарья Мельникова, ставшая жертвой домашнего насилия, впервые прервала молчание. Подробности читайте здесь.