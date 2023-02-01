Бросившую мужа в коляске певицу Валерию застали в объятиях другого мужчины
54-летняя певица Валерия снялась в обнимку с Димой Биланом.
Фото: Максим Печенкин/ Starface.ru
Певица Валерия, которая 20 лет состоит в браке с продюсером Иосифом Пригожиным, попалась с другим мужчиной. 54-летняя артистка расцвела в его объятиях.
Снимок с Валерией опубликовал певец Дима Билан. С Валерией они вместе участвовали в съемках программы, посвященной творчеству композитора Алексея Рыбникова.
На фотографии также присутствуют певица Пелагея и сам композитор. Билан нежно обнял коллегу по творческому цеху.
Поклонники писали под фото: «Классные», «Любимые».
Ранее муж Валерии сообщил, что супруга не будет таскать его в коляске. Сама артистка заявила, что на пенсии планирует путешествовать, а не сидеть у телевизора. В противном случае Валерия пообещала найти «бодрого дедушку».