Бросившую мужа в коляске певицу Валерию застали в объятиях другого мужчины

Певица Валерия, которая 20 лет состоит в браке с продюсером Иосифом Пригожиным, попалась с другим мужчиной. 54-летняя артистка расцвела в его объятиях.

Снимок с Валерией опубликовал певец Дима Билан. С Валерией они вместе участвовали в съемках программы, посвященной творчеству композитора Алексея Рыбникова.

На фотографии также присутствуют певица Пелагея и сам композитор. Билан нежно обнял коллегу по творческому цеху.

Поклонники писали под фото: «Классные», «Любимые».

Ранее муж Валерии сообщил, что супруга не будет таскать его в коляске. Сама артистка заявила, что на пенсии планирует путешествовать, а не сидеть у телевизора. В противном случае Валерия пообещала найти «бодрого дедушку».