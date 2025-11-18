Бросивший сына в сугроб блогер Сергей Косенко рассказал о родах жены в США

Бросивший сына в сугроб Сергей Косенко рассказал о родах жены в США. Блогер поделился подробностями семейной жизни в соцсети.

В личном блоге Косенко появился ролик с сыном, во время которого сообщил об отъезде супруги. Александра Белякова отправилась в США, где пройдут ее роды.

«Саша улетела в Лос-Анджелес рожать американку или американца. У меня нет визы, так что мы с Лео на базе», — сообщил блогер.

По словам Беляковой, ей тяжело далось решение о самостоятельных родах. По прилету в США Александру встретила подруга, с которой они посетили Малибу.

«Это было очень сложное решение, потому что мои любимые остались дома, а я полетела одна. После взлета мне сразу же сделали кроватку на десять часов. Когда проснулась, лететь оставалось чуть-чуть. Меня встретила подруга, с которой мы не виделись целый год», — высказалась она.

Предположительно, малыш появится на свет в декабре.

Напомним, Косенко получил скандальную репутацию после публикации ролика, во время которого он бросил ребенка в сугроб.

Ранее Сергей Косенко объяснил, зачем бросил маленького сына в сугроб, и раскаялся в поступке. Подробности читайте в этой новости.