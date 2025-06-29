Бросил все ради тяжелобольного сына: куда пропал звезда сериала «След» Евгений Кулаков

Евгений Кулаков, запомнившийся по роли программиста Тихонова в сериале «След», не появится в новых сериях проекта. Артист уехал в Израиль ради лечения сына.

Старший сын Евгения Илья страдает ДЦП с аутизмом. В России ему не смогли помочь, поэтому актер принял решение продолжить лечение в Израиле. На данный момент Илья проходит там реабилитацию и ходит в школу в Тель-Авиве, где созданы все условия для детей с особенностями развития, сообщает «7Дней.ru».

Служба национального страхования Израиля пошла навстречу сыну артиста и выдала на тот момент 18-летнему юноше вид на жительство. Это помогло Илье быстрее освоиться в чужой стране.

Евгений периодически рассказывает о жизни в Израиле в соцсетях. Он пояснил, что в лечении сына заметен прогресс: молодой человек научился справляться с бытовыми проблемами и начал постепенно говорить о своих желаниях.

Артист женат на Ольге Кулаковой. У них также есть младшая дочь Ника, которая растет разносторонним ребенком: девочка играет на скрипке и занимается фигурным катанием.

Супруги не остались без работы в Израиле. Они устроились в местный театр, где показывают спектакли для русскоязычной публики.

Напомним, после лечения тяжелобольного сына у Евгения осталось много незакрытых кредитов в России. Актер рассказал, что все долги выплачивает его мать.