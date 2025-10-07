Бросал маленького сына в сугроб: Виктория Боня и ее дочь Анджелина помогают блогеру Косенко набирать просмотры

Блогер Виктория Боня записала короткое видео с участием дочери Анджелины и блогера Сергея Косенко, который находится в розыске на территории России. Модели поспешили напомнить об этом в Сети — негодование вызвал тот момент, что она пытается продвинуть скандального протеже за счет себя и своего ребенка.

Telegram-канал Светский хроник напомнил ведущей, что в России Косенко по-прежнему находится в федеральном розыске за то, что однажды бросил своего сына в сугроб. После возбуждения дела Сергея даже заочно арестовали. Сейчас он проживает в Дубае, куда время от времени наведывается и Боня.

«А Боню не смущает, что ее дочка пушит уголовника? В России инфоцыган Косенко до сих пор находится в федеральном розыске за метание младенца в сугроб (буквально — по статье УК РФ за неисполнение родительских обязанностей). Даже заочно арестован. Но это никак не мешает ему чилить в Дубае и колесить по миру со своими сомнительными прожектами», — написал автор.

В скором времени Косенко, бросивший своего ребенка в сугроб ради популярности видео, станет отцом во второй раз. В последнем ролике с Боней также присутствует жена Сергея, у которой уже отчетливо заметен живот.