Бритни Спирс легла в реабилитационный центр после ареста за пьяное вождение: «Дошла до самого дна»

Бритни Спирс стала известна благодаря хитам конца 1990-х — начала 2000-х годов. Её карьера началась в 8 лет с участия в шоу Mickey Mouse Club на Канале Диснея. Позже певица превратилась в одну из главных поп-звёзд мира.

4 марта этого года полиция Калифорнии задержала артистку за вождение в нетрезвом виде. На следующий день её отпустили. 12 апреля Спирс приняла решение добровольно лечь в рехаб.

Инсайдеры рассказали, что звезда осознала серьёзность ситуации.

«Она осознала, что дошла до самого дна. Также она понимает, что это произведет хорошее впечатление на судью, мол, она относится к делу со всей серьезностью», — поделились источники издания.

Близкие к певице люди отметили, что решение о лечении артистка приняла «ради всеобщего блага». Судебное заседание по делу о вождении в нетрезвом виде назначено на 4 мая.

Напомним, это не первый громкий инцидент в жизни поп-звезды. В 2007–2008 годах Бритни Спирс уже попадала в реабилитационные центры на фоне публичного срыва и борьбы за опеку над детьми.