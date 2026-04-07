Британия запретила въезд Канье Уэсту: рэпер не выступит на фестивале в Лондоне

Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источники.

Канье Уэст родился 8 июня 1977 года в Атланте. Он известен не только как рэпер и музыкальный продюсер, но и как дизайнер. За карьеру артист получил 22 премии «Грэмми» и долгое время входил в список самых высокооплачиваемых музыкантов мира. Уэст был женат на звезде телешоу Ким Кардашьян.

Решение властей Великобритании связано со скандальной репутацией рэпера. В последние годы музыкант неоднократно попадал в центр скандалов из-за антисемитских высказываний и провокационных постов в соцсетях. Министр здравоохранения Великобритании Уэс Стритинг ранее заявлял, что вопрос о въезде Канье Уэста в страну находится в компетенции Министерства внутренних дел.

Скандальная репутация артиста ударила и по организаторам фестиваля. Несколько крупных компаний, включая Pepsi, отказались от спонсорства мероприятия именно из-за участия Канье Уэста в программе.