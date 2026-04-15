Брэдли Купер снимет приквел «Оушена»: актёр сыграет с Марго Робби в новом фильме франшизы

Купер стал известен благодаря ролям в картинах «Мальчишник в Вегасе», «Американский снайпер» и «Звезда родилась», последнюю он также поставил сам. Актёр четырежды номинировался на премию «Оскар» — как исполнитель и режиссёр.

Назначение Купера анонсировали на презентации Warner Bros. в рамках выставки CinemaCon в Лас-Вегасе. Студия подтвердила участие Марго Робби в одной из главных ролей. Для приквела зарезервирована дата релиза — 25 июня, год пока не уточняется.

Франшиза «Оушен» стартовала в 2001 году с фильма Стивена Содерберга «Одиннадцать друзей Оушена» с Джорджем Клуни и Брэдом Питтом. Позже вышли два продолжения — «Двенадцать друзей Оушена» (2004) и «Тринадцать друзей Оушена» (2007). В 2018 году появился женский спин-офф «Восемь подруг Оушена» с Сандрой Буллок и Кейт Бланшетт.

Напомним, на той же презентации Warner Bros. объявила название первого полнометражного фильма по вселенной «Игры престолов» — «Game of Thrones: Aegon's Conquest». Картина расскажет о завоевании Семи Королевств Эйгоном Таргариеном за 300 лет до событий оригинального сериала. Релиз запланирован на 2027 год или позже.

Ранее мы писали о том, что Джейми Дорнан сыграет Арагорна в приквеле «Властелин колец: Охота на Голлума». Актёр примет эстафету роли от Вигго Мортенсена, который исполнял её в оригинальной трилогии Питера Джексона.