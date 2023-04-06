«Бред сумасшедшего»: Иосиф Пригожин дал отзыв на книгу бас-гитариста группы «Король и Шут»

Один из самых успешных музыкальных продюсеров России Иосиф Пригожин стал невольным персонажем весьма некрасивой истории, рассказанной в мемуарной книге экс-гитариста группы «Король и Шут».

В ней Александр Балунов повествует об эпизоде, якобы произошедшем в «Останкино» после ссоры между культовым лидером группы и продюсером. По версии музыканта, в какой-то момент Иосиф «кинул» КиШ, и Горшенёв в отместку справил нужду на автомашину Пригожина.

«Вот просто нельзя допустить ту мысль, которую автор излагает. В городе стоит автомобиль, в "Останкино", и кто-то выходит и опорожняется. Вот как вы себе это представляете?! Это же просто… бред сумасшедшего».

По словам супруга Валерии, он успешно вкладывал средства в продвижение «Короля и Шута», и не в его интересах было конфликтовать с ее лидером.

Но сейчас кому-то вдруг пришло в голову нагреть руки на домыслах о культовой группе.