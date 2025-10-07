«Брак не был по любви. Вынуждены жить вместе»: что происходит в отношениях Аллы Пугачевой и Максима Галкина*

Алла Пугачева и ее молодой муж Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) испытывают трудности в отношениях. Паре стало сложно сосуществовать вместе из-за разницы в возрасте и непростого характера певицы. Об этом в беседе с «Абзацем» заявил психолог Валентин Денисов-Мельников.

Недавно в Сети появилось свежее видео, на котором Алла Пугачева и Максим Галкин* прогуливались по Кипру. Внимание многих привлекло то, что артистка шла под руку с супругом, в то время как он разговаривал по телефону. Когда к паре подошли поклонники, юморист ушел вперед, оставив жену и не отрываясь от разговора. Ранее Интернет-пользователи также заметили, что шоумен не носит обручальное кольцо. Психолог уверен: все эти знаки могут указывать на проблемы в отношениях.

«Действительно, всегда надо обращать внимание на любые невербальные признаки и сигналы. Когда женатый человек появляется без кольца, если он раньше его носил, это говорит о возможных проблемах в отношениях. Оказавшись в стрессовой ситуации, все конфликты обостряются. Люди начинают более резко друг на друга реагировать. В тепличной среде не так заметны разные взгляды на жизнь», - отметил Валентин Денисов-Мельников.

Эксперт не исключает: причиной разлада супругов могли стать 27-летняя разница в возрасте и сложный характер Аллы Пугачевой.

«Алла Пугачева по манере поведения довольно авторитарный человек с диктаторскими наклонностями. Разницу в возрасте нельзя не принимать в расчет, тем более мы не уверены, что брак был по любви. Из-за обстоятельств люди вынуждены жить вместе и поддерживать друг друга. Вряд ли Галкина* радует, что рядом с ним человек немолодой. С возрастом люди становятся сложнее», - подчеркнул психолог.

Напомним, артисты состоят в браке с 2011 года и воспитывают двоих детей. В недавнем интервью Алла Пугачева призналась, что по-настоящему счастлива рядом с мужем: «Макс* делает мою жизнь веселой, заботится обо мне. Я чувствую, что для меня живут».

Ранее Максима Галкина* уличили в изменах Алле Пугачевой после нового фото в Сети: «Уже даже не скрывает, что у него кто-то есть».

*признан иноагентом на территории РФ