Брак известной телеведущей не выдержал семейной трагедии

Страшное несчастье разрушило жизнь Эльвиры Фазлиевой.

Леденящая душу история трагической смерти ее четырёхлетней дочери отложила отпечаток на карьеру и личную жизнь красивейшей телеведущей и певицей.

Бывает, общее горе объединяет членов семьи, но только не в случае с Эльвирой.

После кончины маленькой Аиды, Эльвира почти год находилась в шоковом состоянии.

Ещё год она безуспешно пыталась восстановить прежнюю жизнь со своим супругом Александром.

Но после подобных трагедий вернуться в прошлое - плохая затея.

Увы, нас с мужем горе не сблизило, а, наоборот, отделило, - рассказывает Фазлиева, - мы развозимся.

Напомним, что в честь погибшей девочки Эльвира написала стихи, которые легли в основу песни «Спи», видеоклип на которую посмотрели десятки тысяч сочувствующих фанатов.

Дочь телеведущей раздавило упавшее во время урагана дерево.