16:43, 19 декабря 2022
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Брак известной телеведущей не выдержал семейной трагедии
Страшное несчастье разрушило жизнь Эльвиры Фазлиевой.
Леденящая душу история трагической смерти ее четырёхлетней дочери отложила отпечаток на карьеру и личную жизнь красивейшей телеведущей и певицей.
Бывает, общее горе объединяет членов семьи, но только не в случае с Эльвирой.
После кончины маленькой Аиды, Эльвира почти год находилась в шоковом состоянии.
Ещё год она безуспешно пыталась восстановить прежнюю жизнь со своим супругом Александром.
Но после подобных трагедий вернуться в прошлое - плохая затея.
- Увы, нас с мужем горе не сблизило, а, наоборот, отделило, - рассказывает Фазлиева, - мы развозимся.
Напомним, что в честь погибшей девочки Эльвира написала стихи, которые легли в основу песни «Спи», видеоклип на которую посмотрели десятки тысяч сочувствующих фанатов.
Дочь телеведущей раздавило упавшее во время урагана дерево.