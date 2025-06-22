«Брак — это греховное сожительство»: Анастасия Волочкова раскрыла, почему ее дочь так и не вышла замуж

Анастасия Волочкова рассказала, почему ее 19-летняя дочь так и не расписалась с возлюбленным, несмотря на пышную свадьбу. В беседе с журналистами на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025) балерина раскрыла, что Ариадна считает брак «греховным сожительством». Об этом пишет Super.ru.

26 апреля в Санкт-Петербурге состоялось свадебное торжество дочери Анастасии Волочковой и ее избранника Никиты Григоряна. Однако, как выяснилось, пара так и не оформила свои отношения официально. По словам артистки, такое решение приняла сама Ариадна – она не посчитала нужным ставить штамп в паспорте.

«Захотят — поставят, не захотят — не поставят. Они повенчались в католическом храме здесь, в Санкт-Петербурге. Католическая церковь позволяет венчание без этих штампов», — заявила Анастасия Волочкова.

Танцовщица вспомнила, что в свое время и сама не стремилась официально расписываться с бывшим мужем Игорем Вдовиным. Однако у них были две свадебные церемонии — в Екатеринском дворце в Санкт-Петербурге и в Юсуповском дворце в Москве. Анастасия Волочкова отметила: «Я вообще не приемлю эти штампы в своей жизни».

Бывшая прима Большого театра объяснила, что ее дочь считает брак «греховным сожительством», и призналась: она полностью разделяет позицию Ариадны.

«Во-первых, браком хорошее дело не назовешь. А во-вторых, брак — это, как она считает, греховное сожительство. Вот и все», — подчеркнула балерина.

Ранее Анастасия Волочкова раскрыла, почему не расписалась с Игорем Вдовиным: «Я не поставила штамп с бывшим мужем-альфонсом, который меня обобрал в итоге».