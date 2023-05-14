«Боже, это же мой муж, а не дедушка!»: жена Владимира Лёвкина поделилась интимными тайнами

Актриса Марина Ичетовкина вышла замуж за бывшего вокалиста группы «На-на», когда ей было тридцать, а ему сорок пять. Первые недели разница в возрасте не слишком мешала супружеской паре. Затем у Левкина возник рецидив онкологического заболевания – рак лимфы.

Марина, вспоминая о том периоде жизни, рассказывает: «Утро мое начиналось в больнице, где я наблюдалась по беременности, затем бежала к Володе, потом шла проводить кастинг для сериала «Интерны» и снова в больницу к любимому.

К вечеру понимала, что даже ничего не ела. Порой закрывалась в машине, рыдала, кричала, потом включала музыку на полную громкость и пыталась успокоиться».

StarHit приводит и другие откровения артистки. Марина признается, что ощущает себя представителем иного поколения, говорит сама себе: «Боже, это же мой муж, это не дедушка!»

Сейчас, когда болезнь мужа давно отступила, Марина и Владимир копят деньги на квартиру в Москве. Пока у них есть лишь дом за городом и, приезжая в столицу, пара останавливается у друзей.