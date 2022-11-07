«Бою быть!»: Бузова и Загитова встретятся на боксерском ринге

С весны этого года ходят слухи о том, что между певицей Ольгой Бузовой и фигуристкой Алиной Загитовой должен пройти коммерческий бой. Как сообщает «Матч ТВ», поединок между девушками всё-таки состоится. Мероприятие запланировали провести в Москве 9 марта.

«С менеджером Загитовой уже поговорили. Было общение с самой Бузовой. Идею одобрили, ведём переговоры о деталях. Это будет бой по боксу: 3 раунда по 2 минуты», – заявил промоутер Владимир Хрюнов.

ФОТО: Макеев Иван/Komsomolskaya Pravda/East News