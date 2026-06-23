«Боятся выпускать из-за повестки»: голливудские студии массово отказываются от фильма с Юрой Борисовым

Об этом сообщает издание Variety.

Юра Борисов — российский актёр, номинированный на «Оскар» за роль в фильме «Анора». Недавно он завершил съёмки в проекте «Искусственный» режиссёра Луки Гуаданьино, известного по картинам «Суспирия» и «Претенденты». В фильме Борисов исполнил роль сооснователя компании OpenAI Ильи Суцкевера.

Фильм посвящён внутреннему конфликту в OpenAI, разгоревшемуся в 2023 году, когда генеральный директор компании Сэм Альтман был внезапно отстранён от должности, но вернулся к управлению уже через пять дней. По одной из версий, в картине Альтман показан с плохой стороны, что и стало причиной массовых отказов.

Amazon Studios, которая занималась производством почти готового фильма, неожиданно отказалась от его проката. Вслед за ней от прав на дистрибуцию отказались Netflix, A24 и Focus Features. Всего четыре крупные студии последовательно отвернулись от проекта.

В официальном заявлении одна из студий подчеркнула:

«Мы испытываем глубочайшее уважение и восхищение Лукой Гуаданьино как отмеченным наградами режиссером, не говоря уже о давних отношениях, которые мы надеемся продолжить. Мы считаем, что фильму "Искусственный" будет лучше, если его выпустит другая студия, и тесно сотрудничаем с командой, чтобы найти подходящего дистрибьютора».

Кинокритик Александр Голубчиков прокомментировал ситуацию: студии боятся выпускать фильм из-за текущей повестки и чувствительности темы. Он отметил, что даже если картину положат на полку, это не лишит Юру Борисова шанса на карьеру в Голливуде.

Сейчас продюсеры активно ищут нового дистрибьютора. Интерес к фильму проявили компании Mubi и Neon. Помимо Борисова и Гарфилда, в «Искусственном» снялись Моника Барбаро, Таддеа Грэм, Николас Хэмилтон и Джейсон Шварцман.

Напомним, Юра Борисов получил всемирное признание после роли в драме Шона Бейкера «Анора», которая принесла ему номинацию на премию «Оскар». Актёр активно развивает карьеру в международном кино и участвует в крупных голливудских проектах.