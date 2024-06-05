passion.ru
Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 05 июня 2024, 17:59
1 мин.

«Боялась его потерять»: Мария Погребняк рассказала об отношениях с экс-мужем

Блогер Мария Погребняк заявила, что ее отношения с экс-мужем были созависимыми.
«Боялась его потерять»: Мария Погребняк рассказала об отношениях с экс-мужем

© Lomohov Anatoly/East News

Известная блогер Мария Погребняк высказалась об отношениях с бывшим супругом, футболистом Павлом Погребняком. Публикацию на эту тему она разместила в своем микроблоге.

По словам звезды, ее отношения со спортсменом были созависимыми.

«Когда-то я сильно переживала, что мой любимый не позвонил, не написал десять раз на дню о своих чувствах или не находил время на свидание. Я в такие моменты страдала и считала такие чувства нормальными. И только годы спустя пришло озарение, что это и есть зависимость от мужчины, его мнения», - заявила Погребняк.

Блогер подчеркнула, что в период отношений с Погребняком «не принадлежала себе».

Напомним, Мария Погребняк восемь лет была официально замужем за Павлом Погребняком, однако весной прошлого года СМИ начали распространять информацию о разрыве пары. Пока Мария находилась на съемках шоу «Звезды в Африке», спортсмен был замечен в московских клубах в окружении разных девушек, однако никто из экс-супругов не подтверждал и не опровергал эти данные.

Суд официально расторг брак Погребняков 7 сентября 2023 года.

Ранее участница Comedy Woman Надежда Ангарская рассказала об абьюзивных отношениях с мужем.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Евгений Медведев
Теги:
Мария Погребняк
отношения
новости звезд