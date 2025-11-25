Борющийся с раком 88-летний Николай Дроздов вышел в ремиссию. Телеведущий отказался от лекарств, ему разрешили физические нагрузки. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Жена Дроздова рассказала, что он проходит реабилитацию. Два раза в неделю они ездят укреплять мышцы на специальных тренажерах. Благодаря занятиям знаменитости стало лучше.

Также, как утверждает источник, телеведущему приходится следить за питанием и контролировать норму белка. Его привычное меню состоит из омлета на завтрак, творога на обед, иногда он позволяет себе вегетарианский борщ.

По данным Mash, Дроздов не пьет лекарства и принимает только витамин D и цинк. После перенесенной летом операции и большой потери крови у него сильно упал гемоглобин, пришлось лежать в двух больницах, колоть гормоны и постоянно контролировать показатели.

Ранее сообщалось, что рост 88-летнего Николая Дроздова уменьшился до 162 сантиметров из-за остеопороза.

Также о реабилитации телеведущего рассказал художник Никас Сафронов.