Бородина выступила за секс без брака
Стала известна причина, по которой Ксения Бородина больше не поедет на Бали
От модного курорта популярную телеведущую отпугнуло непопулярное нововведение индонезийских властей.
С нового года в Индонезии вступает в силу закон, запрещающий заниматься сексом парам, чьи отношения за закреплены законом.
Как ожидается, запрет будет применим и к иностранным туристам. Пока неясен механизм отслеживания интимной близости, например, на сьемных квартирах или в отелях.
Однако селить незарегистрированные пары вместе точно не будут.
А занятие незаконным сексом может обернуться тюремным заключением.
- Бали перестал быть сказочным! - сокрушается Бородина.
Напомним, самая популярная сказка на тему группового секса прославила Бали в знаменитом фильме Джакобетти «Эмманюэль- 2 антидевственница».
В конце прошлого века многие состоятельные европейцы специально приезжали на остров, надеясь вдохнуть порочный ментальный аромат знаменитого эротического блокбастера.
Теперь, как ожидается, популярность Бали сойдет на нет.. И в самом деле, зачем тратить почти миллион рублей не на сказочный отдых?