passion.ru
НАШ ШОУБИЗ
22:48, 06 декабря 2022
1 мин.

Бородина выступила за секс без брака

Бородина выступила за секс без брака

Стала известна причина, по которой Ксения Бородина больше не поедет на Бали

От модного курорта популярную телеведущую отпугнуло непопулярное нововведение индонезийских властей.

С нового года в Индонезии вступает в силу закон, запрещающий заниматься сексом парам, чьи отношения за закреплены законом.

Как ожидается, запрет будет применим и к иностранным туристам. Пока неясен механизм отслеживания интимной близости, например, на сьемных квартирах или в отелях.

Однако селить незарегистрированные пары вместе точно не будут.

А занятие незаконным сексом может обернуться тюремным заключением.

  • Бали перестал быть сказочным! - сокрушается Бородина.

Напомним, самая популярная сказка на тему группового секса прославила Бали в знаменитом фильме Джакобетти «Эмманюэль- 2 антидевственница».

В конце прошлого века многие состоятельные европейцы специально приезжали на остров, надеясь вдохнуть порочный ментальный аромат знаменитого эротического блокбастера.

Теперь, как ожидается, популярность Бали сойдет на нет.. И в самом деле, зачем тратить почти миллион рублей не на сказочный отдых?

Новости партнеров
О чем говорят