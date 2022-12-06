Бородина выступила за секс без брака

Стала известна причина, по которой Ксения Бородина больше не поедет на Бали

От модного курорта популярную телеведущую отпугнуло непопулярное нововведение индонезийских властей.

С нового года в Индонезии вступает в силу закон, запрещающий заниматься сексом парам, чьи отношения за закреплены законом.

Как ожидается, запрет будет применим и к иностранным туристам. Пока неясен механизм отслеживания интимной близости, например, на сьемных квартирах или в отелях.

Однако селить незарегистрированные пары вместе точно не будут.

А занятие незаконным сексом может обернуться тюремным заключением.

Бали перестал быть сказочным! - сокрушается Бородина.

Напомним, самая популярная сказка на тему группового секса прославила Бали в знаменитом фильме Джакобетти «Эмманюэль- 2 антидевственница».

В конце прошлого века многие состоятельные европейцы специально приезжали на остров, надеясь вдохнуть порочный ментальный аромат знаменитого эротического блокбастера.

Теперь, как ожидается, популярность Бали сойдет на нет.. И в самом деле, зачем тратить почти миллион рублей не на сказочный отдых?